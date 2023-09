TELETOP | Kumb rahvale rohkem peale läheb, kas staarisaade või „Ma näen su häält“? Selgus duelli võitja

Esikümnest leiame veel kaks Kanal 2 saadet: neljandal positsioonil on „Kuldvillak“, mille hooaja avaosa jäi üllatuslikult eelmine nädal edetabelist üldse välja (13. koht), ning kümnendale kohale on pürginud „Kuuuurija“.

Mõnevõrra üllatuslik on ka see, et ETV üks kõige rohkem kõmu tekitanud ja turundust saav saade „Sinu uus sugulane“ oli üle-eelmise nädala teletabelis alles 22. kohal. Uues edetabelis on see aga kaheksandal positsioonil.