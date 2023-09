Kristjan Jõekalda paljastas põhjuse, miks tema abikaasa tööl ei käi: me ei saanud seda luksust lubada!

Selline otsus tehti seetõttu, et kuna Kristjani võtted toimuvad tavaliselt on nädalavahetustel ning Maris oleks arvatavasti pidanud mehe vabadel päevadel olema hoopis ise tööl. „Ehk siis inimene tõmbas oma tööelul stepsli seinast, et pereelu toimiks,“ selgitab iganädalaselt „Rooside sõda“ juhtiv saatejuht.

Ta ütleb, et on püüdnud olla omalt poolt tubli abikaasa ja kogu raha koju toonud. „Seda ma olen tõesti teinud ja mu naine on minuga rahul ja kiidab mind. Ta on võtnud kodus juhtrolli üle ja tal on nii lihtsam, kui ma ei käi ja ei sega vahele,“ lisab Kristjan, kelle sõnul saab Maris koos poegade abiga hakkama ka koduste ülesannetega, mis on traditsiooniliselt olnud pereisa kanda.