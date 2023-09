Daniel Levi „On & On“ saavutas kuldstaatuse: mäletan, et kui lugu kirjutasime, siis salvestasime vokaali sisse kellegi Ago kapis riiete vahel

„Ma mäletan, et kui lugu kirjutasime, siis salvestasime vokaali sisse kellegi Ago kapis riiete vahel,“ meenutas Daniel „Ringvaates“, et laulul „On & On“ oli algusest peale olnud jätkuv tõusutrend.

Muusiku sõnul on lugu kasutatud miljonites videotes. „Seda on kasutatud nii palju, et kokku on kõikide platvormide peale seitse miljardit,“ tõdes ta, et 150 striimi võrdub muusiku sõnul tänapäeval ühe plaadi müügiga.