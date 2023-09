Kunagine ETV diktor Merle Randma asus tööle õpetajana vene koolis: see oli mu pikaaegne salasoov

Uus tööalane väljakutse ei tähenda Merle jaoks üksnes oma teadmiste edasi andmist, vaid nõuab temalt endaltki nii õppimist kui pühendumist. „Õpetajaks saamine ja olemine on olnud minu pikaaegne salasoov,“ ütleb Randma.

Naine on õnnelik, et saab oma õpetajateekonda alustada väga kogenud koolijuhi ja üle saja toetava kolleegi keskel. „Minu tagala on tugev – kõik Noored Kooli töötajad, minu 40 lennukaaslast, üle 300 Noored Kooli vilistlase, Tallinna ülikooli õppejõud, kellelt vajadusel saan igal ajal nõu ja abi.“

Randma särab ka küpses eas. Stiilitunnetuse arendamisel oli Merlele eeskujuks tema ema Valentine Aru.

Randma avaldas 2021. aastal Kroonikale, et sära ja igavese nooruse saladus on hoida enda ümber noori inimesi, kelle elurõõm ja tegusus nakatavad. Merle sõnul on ta elu olnud parasjagu huvitav ja on praegugi. Ta oskab rõõmu tunda väikestest asjadest.

„Kujutelm, et minu elu oli enne televisioonis töötamist igav, on väga ekslik. Võib tõesti mõelda, mis esimesed kakskümmend ja veidi enam aastat siis nii erilist ära ei ole, mida üks noor inimene selle aja jooksul korda on saatnud ja mis huvitavaid seiku elu pakkunud on. Minu esimesse kahekümnesse aastasse mahub nii mõndagi huvitavat, millele on hea üle hulga aja otsa vaadata.“