23-aastane Maian kurbade lugude kirjutamisest: nad ei mõista, me valutame ka

Maian: „Lugu sai ka kakskeelne just seetõttu, et tundsin, et olen siis ühe publiku jaoks vähem haavatavam, et hispaaniakeelsed kuulevad siis ühte osa ja eestikeelsed teist osa ning kokku moodustab see mingisuguse terviku, mida siis mõned üksikud enda jaoks tõlgendada suudavad - need, kes oskavad mõlemat keelt. Samuti tunnen, et see kakskeelsus on mu lauludes juba nii tähtsal kohal ja naudin laulukirjutamist kõikides keeltes, mida valdan, nii et tundus igati sobiv.“