Klubi kodulehel on kirjas, et klubi on avatud reedeti ja laupäeviti eriüritusteks. Klubisse pääseb sisse õhturiietuses ning vanusepiiriks on sätestatud 24 aastat. Samuti pakub Gloria klubisse pääsemiseks kolme erinevat pääset. Ühe kuu Member-pääse maksab 19 eurot, VIP 69 eurot ning Ultra-VIP 99 eurot.