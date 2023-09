KROONIKA MÄRKAMISED | Stefan Airapetjan võttis perega ette puhkusereisi, Kristel Kruustük sai uhke tunnustuse

Perepuhkus Kreekas

Ainus ja õige

Keit Pentus-Rosimannus jagas sotsiaalmeedias, kuidas nad abikaasa Rainiga 25 aastat tagasi kohtusid. „Siis, kui iPhone’i asemel olid piiparid, uudised liikusid faksi, mitte sotsiaalmeedia kaudu ja Bolti äpi kasutamise asemel tuli südalinnast Nõmmele sõitmiseks seista Viru kõrval katkematu tuule käes marsat oodates, tuli ühel keskmisest pikemal septembrikuu ööl minu ellu see mees. Tuli ja jäi. Ja see on meil olnud sellest hetkest alates üks täiskiirusega sõit.“