Mitukümmend miljonit lauluvõistluseks: Malmö linn panustab Eurovisioni korraldusse suure summa raha

Malmö valiti välja Eurovisioni korraldajalinnaks eelkõige seetõttu, et Malmö Arenal on piisavalt ruumi, et mahutada sinna kõiki fänne, meeskondi, lauljaid ja muid külalisi ära. Linn on otsustanud Eurovisioni lauluvõistluseks panustada märkimisväärse summa - 30 miljonit Rootsi krooni ehk ligikaudu 2,52 miljonit eurot, vahendab Aftonbladet.