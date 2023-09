ARMAS KLÕPS | Värske ilmakodanik ka pildil! Rihanna ja A$AP Rocky poseerisid esimest korda koos lastega

Popstaari ja räppari teine poeg nägi ilmavalgust 1. augustil kell 7.41 ning sai endale ebatavalise nime Riot Rose. USA meedias spekuleeritakse, et see nimi võib viidata A$AP Rocky poolt selle aasta algusest välja lastud singlile „Riot“, millel tegi kaasa ka Pharrell Williams. Nende vanim poeg RZA nägi ilmavalgust 13. mail 2022.

Nüüd on perekond avaldanud värsked pildid, kus nad täiskoosseisus poseerivad. Rihannal on seljas teksamaterjalist jakk ning sinised püksid, pojal RZAl on seljas kollakashallikas pluus. Räppar ASAP Rockyl on seljas valge maika ja sinised teksad ning ta hoiab poega Riot Rose'i enda kätel.