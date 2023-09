Palju õnne! Näitleja Märt Koigi perekond saab peagi lisa

Näitleja kinnitab Kroonikale teise lapse sündi ja kommenteeris pisut lähemalt. „Kõhuhotelli broneering lõppeb novembri alguses,“ sõnas Märt Koik . Samuti mainib ta, et peale vaadates tundub teine rasedus esimesest kergem. „Seda kinnitab ka abikaasa,“ lisab Märt. Peagi sündiva lapse soo on otsustanud paar hetkel veel saladuseks jätta.

„ Beebi tuli kolm nädalat enne plaanitut, tähtaeg oli alles 27. detsembril. Mul ei olnud isegi haiglakott koos, kui sünnitama läksime. Kõik tuli kuidagi nii ruttu, me ei olnud veel valmis. See on olnud ilmselt kõige suurem väljakutse. Samas ei tea, kas seda õiget hetke on üldse olemas,“ kirjeldas Liisa tollal paari esimese lapse sündi.

Märt sõnas, et esimene kuu lapsega läks tohutu kiirusega. „Ühel hetkel oli juba 2. jaanuar. Nii kummaline. Samas on sellele järgnev aeg kulgenud neli korda aeglasemalt. Ilmselt hakkan harjuma sellega, et mul on laps. Esimesel kuul oli kõik nii uus ja iga asi üllatas. Veidral kombel olen praegu rohkem väsinud kui esimese kuu jooksul. Aga kogu vaev on seda väärt! Võin olla väga väsinud, aga kui ta mul süles nohiseb, siis tundub kõik ideaalne,“ lausus näitleja.