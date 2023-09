Suurbritannia kuningas Charles III ja kuninganna Camilla saabusid täna Prantsusmaale kolmepäevasele riigivisiidile. Kuna kroonitud peade turvalisus on visiidi ajal esmatähtis, on Prantsusmaal tühistatud kõik politseinike puhkused, et kuningliku paari visiit sujuks ladusalt.