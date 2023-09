FOTOD | Viis aastat avalikkuse eest peidus olnud Eminemi eksnaine on tundmatuseni muutunud

48-aastane Kim Mathers elab Michigani osariigis ning piltidelt tundub, et sajandivahetuse paiku mitmete sõltuvuste ja probleemidega võidelnud Mathers on saanud „jalad alla“. On teada, et naisel on olnud viimastel aastatel mitu raskemat perioodi – ta pidi eelmisel aastal matma oma ema ning päev pärast matuseid proovis Mathers endalt elu võtta. Samuti on räppari eksnaine varem tunnistanud, et läks oma elu kallale ka 2015. aastal.