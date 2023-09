Mis on temast saanud? Avalikkuse eest kadunud Rasmus Rändvee: elus on palju segadust olnud

Eredaimad mälestused staarisaate ajast olid Rändvee jaoks need, kus pilt läks eest ära. „Kui sa lähed sinna saali sisse, seal on kõik kaamerad ja inimesed, siis tuled tagasi ja mõtled, et ega ma palju ei mäletagi. Need olid need, kus elevus kasvab nii suureks, et sa enam hästi ei mäletagi, mis juhtus, aga tunne on õige,“ meenutas staarisaate viienda hooaja võitja.