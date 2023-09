FOTOD | „Armastuse maleva“ võitja kasutab uut nime ja kolis teisele poole maakera

28-aastane kahe lapse ema ei ole oma Instagrami kontol enam Maarja-Liis, vaid nüüd kasutab eestlanna nime Amelia ning nimetab end „travel content creatoriks“ ehk tema eesmärgiks on toota sisu reisimise kohta. Facebookis on ta endiselt oma senise nime alt leitav.

Vaid loetud tundide eest on naine postitanud enda kontole story'd, kus ta teatab, et on kolinud Austraaliasse. Maarja-Liisi värsketest postitustest selgub, et ta on juba sisse kolinud oma uude elamisse ning harjunud ajavahega. Tema uueks kodulinnaks in Austraalia idarannikul asuv Gold Coasti linn.