Heidi Hansot tabas seljavaluatakk: ilmselt ei mõju pikad autosõidud hästi

Heidi Hanso leidis enda kõrvale tõelise armastuse Taavi Püüa juba 2021. aasta lõpus, kuid avalikuks tuli kooselu 2022. aastal. Nad rääkisid, et põhiline alus, millele on loodud nende särtsuvalt tuline suhe, on absoluutne ausus. „Meil tekkis imeline hingeline side, aga et omavahel püsisuhtesse astuda, selleks polnud me kumbki veel valmis. Meie vahel arenes hoopis sügav sõprus ja õppisime teineteist hoopis sügavamalt tundma. Vahepeal olid meil erinevad kaaslased, aga jaanuaris otsustasime, et oleme ühiseks teeks valmis,“ rääkis Heidi toona Kroonikale. Ta nentis, et nagu ikka tema elus, ei juhtu midagi sekunditki varem kui ainult õigel hetkel. „Tean ka seda, et see suhe, milles olin enne Taavit ja mis juulis purunes, oli tegelikult ettevalmistus sellele, mis mul on nüüd. Pool aastat olin üksi, tegelesin endaga ja võtsin aega endasse vaadata. Aga nüüd olen tõesti õnnelik ja imelises kohas,“ jagas Heidi oma õnne.