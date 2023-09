VIDEO | Maribel Vääna alustas uue karjääriga: kunagi ei tea, äkki lähen täna siit Oscariga koju

Staarisaates tuntust kogunud modell ja laulja Maribel Vääna (20) rääkis Kroonikale oma viimasest suurest saavutusest näitlejana. „Mul see suvi kukkus 20, mul on veel natuke aega avastada, mis (karjäär) on see täpselt õige minu jaoks. Aga ma väga ootan, mis see tulevik mulle toob.“