Palju teenib staar-mänedžer Marjen Võsujalg oma kuulsate klientide pealt? „Ma ei ole Kris Jenner!“

Viimasel ajal on (sotsiaal)meediast jäänud mulje, nagu kõik vähegi skandaalsed seltskonnastaarid on Marjeni hoole all. Kroonikaga vesteldes paljastas ta, et tegelikult on ta avaliku elu tegelastest mänedžeriks ainult ansamblile Põhja-Tallinn ning suunamudijale Kristina Pärtelpojale. See tähendab aga seda, et ta võib küll Anu Saagimi, Elisa Kolgi ja teiste skandaalitaride mõningaid ettevõtmisi aidata, kuid nende mänedžer ta ei ole.