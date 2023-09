Septembri alguses lõhkes suur uudispomm, kui selgus, et näitlejanna Sophie Turner ja laulja Joe Jonas on lahutamas. Tollal olid paari kaks ühist last oma isaga, kes on mööda Ameerikat tuuritamas. Nüüd on Sophie oma eksi kohtusse kaevanud ja nõuab lapsi oma hoole alla. Paari lahutus on kiskumas vägagi teravaks.