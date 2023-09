Hüäänide võidupidu. Kristina Pärtelpoeg ekssõbranna Brigitte ja Taavi Rõivase vetsuseiklustest: see inimene tahtis minuga vereproove võrdlema minna

Täna ennelõunal lahvatanud skandaal Brigitte Susanne Hundi ja Taavi Rõivase ümber on pannud skandaalitari endised sõbrannad sotsiaalmeedias kihama. Sel suvel Hundi varjupoole avalikkuse ette kiskunud Kristina Pärtelpoeg tegi oma jälgijate seas lausa hääletuse, et selgitada välja tõde, et mis seal Lillepaviljoni meeste vetsus tegelikult toimus.