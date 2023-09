Jaagup Kreem, Ines ja Ott Lepland rõõmustavad aastalõpu ühiskontserdiga „Kolm kõla“

„Oleme Otiga mitmeid kordi koos esinenud ning eranditult alati on laval tekkinud väga mõnus emotsioon,“ nendib Jaagup Kreem. „Ootame varjamatu põnevusega, mis juhtub siis, kui meiega liitub Ines? Tunneme kõik üksteist juba ammu ning oleme ka koostööd teinud, ent mitte kunagi sellises vormis nagu plaanime seda teha nüüd.“

„Oleme kokku pannud kava, kus on äratundmisrõõmu meie kõigi repertuaarist ning ka täiesti uusi palu, mida me pole enne esitanud,“ võtab sõnajärje üle Ott. „Torm, Süte peal sulanud jää, 15 magamata ööd, Kuutõbine, Läbi öise Tallinna, Keerlen, See ei ole saladus, Kuula, Kus kulgeb kuu … kõikide lugude esitamiseks, mida mängida sooviks, kuluks kaugelt rohkem aega, kui seda üks paaritunnine kontsert võimaldab, sestap oleme teinud valiku paladest, mis võiks meie arvates sobida kõige paremini lõpetama käesolevat aastat.“