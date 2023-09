Pöörased fotod eelmisest sajandist: legendaarsed VIBE'i peod 25!

Tallinna klubiskenet raputanud Vibe’i pöörased stiilipeod said alguse 25 aastat tagasi. 29. septembri õhtul avab Fotografiska Vibe’i vaimus üle maja peoga Toomas Volkmanni isikunäituse, kus oluline roll on ka Vibe’de jäädvustustel. Nutitelefonide eelsel ajastul jäi see, mis sündis Vibe’l, ainult Vibele. Välja arvatud juhul, kui peoline Toomas Volkmanni kaamerasilma ette sattus. Üks Eesti fotokunsti grand old men’e oli nimelt ainuke inimene, kes Vibe’i pidudel pilti teha tohtis.