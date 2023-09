Selgus 25aastaselt surnud „Euphoria“ näitleja Angus Cloudi lahkumise põhjus

Oaklandi politsei ja päästeabi said 31. juuli hommikul kell 11:30 kõne Anguse emalt, kes teatas, et pojal pole pulssi ja tõenäoliselt on tegemist üledoosiga. Angus tunnistati surnuks, kui abi kohale jõudis.

Tänaseks on selgunud, et noortesarjas „Euphoria“ narkodiilerit Fezco O'Neilli mänginud Angus suri tõepoolest üledoosi tagajärjel. Näitleja organismist leiti kokaiini, metamfetamiini, fentanüüli ja bensodiasepiine, mida kasutatakse sageli ärevushäirete, unetuse ja krampide leevendamiseks, vahendab The People.

Angus Cloudi ema Lisa Cloud jagas paar päeva pärast poja surma Facebooki postituses, et tegemist oli traagilise õnnetusega ja Angus ei lahkunud kindlasti meelega.

Näitleja perekond jagas toona ka seda, et nädal enne Anguse surma maeti Anguse isa ja näitlejal oli sellega väga raske toime tulla. Ka perekonna lähedane allikas rääkis TMZle, et pärast isa matmist võitles näitleja tõsiste enesetapumõtetega.

Angus Cloudi perekond kirjutas ühisavalduses: „Ainuke lohutus, mis meil on, on teadmine, et Angus on nüüd taas koos oma isaga, kes oli tema parim sõber.“

„Angus rääkis avalikult oma võitlusest vaimse tervisega ja me loodame, et tema lahkumine võib olla teistele meeldetuletuseks, et nad ei ole üksi ja ei peaks sellega üksi vaikides võitlema.“

Kuhu helistada, kui vajad ise sarnaste mõtetega abi? (allikas: peaasi.ee) Lasteabi: 116111 (24h)

Ohvriabi: 116006 (24h) Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07) Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon (eesti, vene, inglise keel): 116 123 (nõustajad pakuvad emotsionaalset tuge iga päev ajavahemikul 10-24 ning hingehoidjad kell 16-24).