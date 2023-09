„Kui mul on kunagi mees onju, praegu mul ei ole aega selle jaoks, sest mul on ülikool. Samas kui mingi väga hea miisu tuleb, siis leian aega,“ alustab Hunt oma Instagrami storydes.

„Aga kui mul on mees ja kui kellelgi on võimalik teda minu käest võtta, siis võtke. Ma tahan, et mu mees tahab ise olla mulle truu ja kui talle natuke meeldib keegi teine, siis ma ei võta seda isiklikult,“ vihjab Brigitte TV3 sügishooaja avamispeole, kus ta koos endise peaministriga käis korduvalt meeste tualettruumis.