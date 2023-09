TV3 KAANESTAAR Hoogne reportaažisaade „Märgatud Eestis“ on teinud Taavi Libest TV3 populaarseima saatejuhi. Terava ajakirjandusliku vaistuga ajakirjanik on tuttav ka Vikerraadio kuulajatele. Taavi abikaasa on näitleja, kirjanik ja ajakirjanik Katariina Libe.

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia