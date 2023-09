KUULA | Mõtlemapanev! Ingmar Erik Kivilool ilmus uus sügava sõnumiga singel

Staarisaatest tuule tiibadesse saanud Ingmar Kiviloo õpib teisel kursusel Ameerika Ühendriikides prestiižses Berklee muusikakolledžis. „Tunnen, et see lugu on mu senikirjutatutest üks parimaid. See räägib ajast kui sellisest ning kuidas me kunagi ei saa tagasi juba olnud hetki ja mälestusi, kuid need jäävad igaveseks meiega ja meie südametesse. Kuulsin hiljuti üht ütlust, kuna inglise keeles on sõna olevik „present“ ehk tõlkes „kingitus“. Seega mõeldes selle peale väärtustame praegust hetke ja anname endast maksimumi, et jõuda oma eesmärkideni,“ ütleb Ingmar.