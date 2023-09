KUULA | „Pepu peale patsud, ei need ei ole patud“ Ansambel Põhja-Tallinn keeras Hundi-Rõivase skandaali uueks hitiks

Ansambel Põhja-Tallinn avaldas laupäeva päeval oma YouTube'i kanalil uue loo, mis räägib eile lahvatanud Taavi Rõivase ja Brigitte Susanne Hundi skandaalist. Kelmikate sõnadega visatakse toimunu üle nalja ja keeratakse kogu olukord mõnusaks hitiks. Bändi uus pala kannab nime „Ha-Ha-Ha“ ja on juba YouTube'is leitav.

Mis täpsemalt Taavi Rõivase ja Brigitte Susanne Hundi vahel toimus? Rõivase ja Hundi kirglik õhtu TV3 peol: koos veedeti aega meeste tualetis, kuid käsi ei hoitud teineteisest eemal ka Luisa ees

Loo sõnad võtavad eilse skandaali omas mahlas kokku. Allpool on leitav osa laulusõnadest.

No kus probleem on, ütle kus probleem on

Kui peol kahekesi vetsu algab teekond

Need pepu peale patsud, ei need ei ole patud

Ja siingi targem mõte end juua nähtamatuks

Loo sõnade autorid on Jaanus Saks ja Risto Vürst, esitajana astub nende kõrval üles ka Johanna Randmann. Samuti on loosse panustanud bänd koosseisus Robert Loigom, Keith Mutvei, Rauno Murakas ning loo mix/master pärineb Keijo Koppeli sulest.

Bändiliikmed kommenteerisid lähemalt, miks otsustasid just sellise loo välja anda. „Ikka meeletust armastusest Brigitte Susanne Hundi ja tema seikluste vastu,“ vastab naerdes Jaanus. „Top 1 fänn olen,“ lisas ta veel. „No eile reaalselt ükskõik, kuhu läksid, siis ainult sellest räägiti. Äärmiselt loll olukord ja see pidev skandaalide järgne vassimine on nii massive,“ selgitab Risto.

Kas looga mõistab ansambel Brigitte Susanne Hundi seega hukka? „Me ei ole mingid hukkamõistjad. Kõik need järjestikused skandaalid on lihtsalt nii ajuvabalt naljakad. Laias laastus, las igaüks elab nii nagu tahab, aga ei ole mõtet siin vahepeal jahuda mingist headuse inspireerimisest, mustrite murdmisest, null tolerantsist alkoholile, suitsule jm, kui tegelikkus on täiesti teine. Julged teha, julge tunnistada, muud midagi,“ ütleb Risto.

Kuula Põhja-Tallinna uut lugu!