Eesti Laulu endine juht Tomi Rahula suhtub muudatustesse kriitiliselt: kandideerin muusikuna siis, kui ERRi ülatubades toimuvad muutused

Rahula tunnistas TV3 sügishooaja avapeol, et ta ei oska muudatustest veel midagi täpsemat arvata, sest veel pole ju keegi näinud, kuidas uus formaat tegelikult välja hakkab nägema. „Mul on praegu keeruline kommenteerida seda protsessi, sest üks asi on see, mis on reglemendis kirjas, aga kuidas see pärast välja kukub või kuidas ta on, siis seda on huvitav vaadata,“ alustas Rahula oma juttu väga poliitkorrektselt, kuid tema arvamus muutus intervjuu vältel aina teravamaks.