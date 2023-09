Katri Raik pärast Narva linnapea kohalt tagandamist: arvan, et tagasilöök ja kerge masendus on veel ees

Katri Raik räägib, et kuigi ta ei tööta enam linnapeana, on tema elu praegu veel sama kiire kui ametis olles - tegelema peab vanade lubaduste, uute plaanide ja kokkupuudetega. „Aga selge, et uus elu tuleb rahulikum. Linnapea töö on täiega 24/7. Hommikul ja päeval neli-viis koosolekut ja kohtumist – Narva on moes, seega käib palju külalisi –, õhtul mõni üritus või poliitkohtumine. Ma loodan, et saan oma elu ja sõbrad tagasi. Saan jälle käia jala, sest ei ole kogu aeg kuhugi hilinemas. Ja mul kaob see tunne, et kõik on tegemata,“ ütleb Narva raudne leedi.