Mõni nädal tagasi sai avapaugu saate „Me armastame Eestit“ uus hooaeg. Arvatavasti on kõik saate fännid märganud, et uutes osades on ansambli senised solistid välja vahetatud. Kas vangerduse taga oli sotsiaalmeedias levinud kriitika seniste lauljate Artjom Savitski ja Marvi Vallaste kohta?