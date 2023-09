Hardi Volmer oma praegusest elutempost: olen juba pensionäärivana ja paljalt elatise pärast enam rabama ei pea

Värskes Kroonikale antud intervjuus räägib Volmer, milline on tema praegune elutempo ning kas ta ellu mahub mittemidagitegemist ja molutamist. „Kuna üks kaua tehtud film valmis ja teise materjalid tuli rahastamiseks sisse anda pea samal nädalal, oli äsja täielik hullumaja. Aga see käib teadupärast hoogude kaupa ja näitab juba vaibumismärke. Kõikvõimalike singervingerdamiste ja pidulike koosviibimiste järel käib alati kodune taastusravi – saun ja kõik juurdekuuluv. Ühe toimetuse juurest teisele siirdudes molutan vahel üleliiagi kaua. Aga ega mind, vana koera, enam päris niisama vedelema ei õpeta. Tõeline hõllandus on hoopis, et olen juba pensionäärivana ja paljalt elatise pärast enam rabama ei pea,“ tõdeb Singer Vingeri muusik.