Anett Kontaveit kergitas saladusloori oma tulevikuplaanidelt: siis mõtlen edasi...

27-aastane Kontaveit paljastas, et niisama käed rüpes ta ei istu, vaid on keskendunud õpingutele. Juba 2020. aastal kirjutas ETT, et tennisist on tudengiks hakanud, kuid toona tegi ta seda sportlaskarjääri kõrvalt. „Hakkasin ühes Ameerika ülikoolis online'is õppima psühholoogiat, bakalaureust tegema. Sellega tegelen praegu päris palju. Selle ülikooli nimi on Indiana University ja WTA-l on selle ülikooliga koostöö. Selle kaudu ma leidsin selle variandi, et saan läbi interneti seda teha,“ selgitas Kontaveit toona.