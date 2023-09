Kellele hoiad pöialt? Täna valatakse „Eesti otsib superstaari“ esimeses otsesaates rõõmu- ja kurbusepisarad

TV3 „Eesti otsib superstaari“ üheksas hooaeg jätkub kolme otse-eetrisse jõudva stuudiovooruga, millest esimene on vaatajate ees täna. Rahvas saab kümne noore laulutalendi seast oma lemmikud valida ja sellest telefonitsi teada anda, kui kõik kümme esitust on eetris kõlanud; kõne hind on 1.59 eurot.