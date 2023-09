VÕRDLE | Mis on juhtunud „Melrose Palace'i“ staari näoga? Alkohol, narkootikumid ja ilusüstid on naise tundmatuseni muutnud

Sel suvel väideti, et Heather Locklear oli pärast mitut aastat kainust taaskord viinakuradi küüsi sattunud. Kuulujutt sai alguse sellest, kui näitlejatar Californias asuvast büroohoonest lahkudes toetus sammastele ja rääkis iseendaga. Daily Maili andmetel on Locklear otsinud professionaalset abi ja püüab nüüd oma elu korda saada.

Locklear on alkoholi- ja narkosõltuvuse tõttu korduvalt hätta sattunud. Näitleja vahistati 2018. aastal vägivaldse käitumise ja politseinikule kallale tungimise eest. Samuti on ta olnud mitmel korral psühhiaatrilisel ravil. Arvatavasti on kõik need elu keerdkäigud jätnud jälje ka naise välimusele, mida ta nüüd ilusüstide ja -oppidega parandada üritab. 90ndatel peeti teda üheks maailma ilusaimaks kaunitariks.