„Ma näen su häält“ teise osa võitis Reisisaatja: arvajad viisid võiduraha koju

Sel pühapäeval olid eelmise nädala kõige vaadatuimas saates osalemas kaks pikaajalist sõbrannat Kairi ja Kairiin, kes suutsid õigesti ära arvata, et osaleja Reisisaatja oskab tõesti laulda. Närvikõdi jätkus viimase hetkeni, sest viimase kahe seas oli võistlustules ka Kaitseväelane, kes nägi veel laulu alguseski välja väga enesekindel, kuid selgus, et ta ikkagi laulda ei osanud.

Kuid kui Reisikorraldaja külaliskohtuniku Tanja Mihhailova-Saarega duetti laulma hakkas, ohkasid kõik kergendatult ning arvajad said välja lasta võiduhüüded. Tema võit oli veelgi üllatavam seetõttu, et tema lauluoskusesse polnud nõuandjatel pikalt usku.

Tegemist on Maiki Kudinovaga, kes tõesti töötabki reisisaatjana ning kõige kaugem sihtpunkt, kus ta seda tööd on teinud, on Poola. Ta pole ka maha matnud mõtet, et võiks tulevikus hoopis muusikaga suuri asju korda saata.