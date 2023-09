VIDEO | „Eesti otsib superstaari“ finalist Marta Lotta Kukk: ma ei suuda seda uskuda!

„Ma ei suuda seda uskuda! Emotsioonid on ülevad,“ räägib „Eesti otsib superstaari“ finaali pääsenud Marta Lotta Kukk. Marta nentis, et helistab pärast saate lõppu oma lauluõpetajale Toomas Vollile.

Superstaariks pürgiv Marta tunnistas, et kohtunikest kartis ta esimeses stuudiovoorus kõige enam just Mihkel Rauda. „Sain talt kriitikat eelvoorus. Seda küll telesse ei pandud, aga see oli tema poolt väga konstruktiivne kriitika,“ räägib Marta, kellel siiski õnnestus esimeses stuudiovoorus Mihklilt kiitust saada. „See üllatas mind väga!“