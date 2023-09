FOTOD | Telliskivis avatakse noorelt raske haiguse tagajärjel meie seast lahkunud fotograafi Anke Elliku näitus

Anke Elliku õpetaja, Eesti fotograafia üks eestvedajatest Kaupo Kikkas, tõdeb, et tegu oli süvenenud fotograafiga, kes proovis alati otsida oma teed ja mitte leppida olemasolevaga, mis on juba kellegi teise poolt võetud: „Mulle tundus, et ta alles hakkas oma fotograafilisele teele kohale jõudma, nii et võime vaid püüda ette kujutada kõiki neid pilte, mis elu lühiduse ebaõigluses tegemata jäid“.