SÄUTSUMÖLL | BSH raamatu üüratu hind sattus netirahva hambusse: kas see on rasvakriidiga kirjutatud?

Äsja oma 28. sünnipäeva tähistanud Brigitte Susanne Hunt on oma elulooraamatu „Ärahellitatud printsess“ oma veebilehele eeltellimiseks müüki paisanud. Ametlikult ilmub raamat 10. oktoobril ja siis hakatakse raamatut ka ettetellijatele saatma. Raamatu kolossaalne hind – soodusega 39,99 eurot ja täishinnaga 49,99 eurot – on netirahva pannud mõtteid mõlgutama ja nad on nii raamatu kui ka selle maksumuse oma pihtide vahele võtnud.