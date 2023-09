KLÕPSUD | Liis Lemsalu andis viimase avaliku kontserdi enne beebipuhkusele jäämist: näeme juba varsti

Liis Lemsalu andis mõneks ajaks oma viimase avaliku kontserdi laupäeval ööklubis Hollywood. Liisil olid kontserdi ajal jalas stiilsed mustad kontsad, lühikesed mustad püksid ning ülakeha kattis oranž mustriga jakk. „Minu sees on praegu nii palju erinevaid emotsioone, et ei oskagi tegelikult kõike sõnadesse panna...“ kirjutas Liis enda Instagrami kontole tehtud postituses. „Minu viimane live enne väikest puhkust. Armastan oma tööd ja ma armastan oma fänne. Aitäh, et mind toetate ja olemas olete, näeme juba varsti lavalaudadel.“

Suve lõpus külastas Lemsalu saate „Õhtu“ hooaja avasaadet ning jagas seal lapseootusega seotud rõõme.

Liis Lemsalu jagas saates, et tema rasedus on möödunud väga hästi. „Minul on olnud väga meeldiv kogemus. Mul on [seda] isegi piinlik öelda, sest inimesed üldiselt küsivad muretseva tooniga, et kuidas läheb ja kuidas ma ikka hakkama saan, aga tegelikult tunnen ennast energilisemalt.“

Ainuke negatiivne aspekt, mille Liis raseduse puhul välja tõi, on see, et ta oli raseduse alguses rohkem väsinud. „Ma magasin iga vaba moment.“ EFTA galal olevat Liis samuti kodust magamisasjad kaasa toonud, sest väsimus ei hüüdnud tulles.

„Kõige huvitavam asi võib-olla on see, et hakkasin uuesti liha tahtma ja tarbima.“ Liis rääkis, et varem oli liha tema jaoks halva lõhna ja halva maitsega.

Beebi sünnib umbes kolme kuu pärast. „Septembrini kavatsen edasi esineda, aga sealt edasi võtan vabamalt, loodetavasti on see õige otsus,“ ütles ta toona.