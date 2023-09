90-aastane Briti näitleja Michael Caine süüdistab filmitööstuse allakäigus tüütut poliitkorrektsust

Oscariga pärjatud näitleja Caine avaldas intervjuus Daily Mailile, et tema pika elu saladus on noor naine, kindlatel kellaaegadel söömine (tuleb vältida snäkkimist) ning pidev trennitossude kandmine. Samuti lisas ta, et peab olema ettevaatlik, et mitte kukkuda.

Caine’i suurimaks inspiratsiooniks nii kaua elada on tema perekond. Nimelt soovib näitleja näha, mida tema laps Natasha ja kolm lapselast oma eluga peale hakkavad. Samuti tänab ta neid selle eest, et nad teda noorena hoiavad. „Ma tahan elada igavesti, et näha, mida nad oma eluga peale hakkavad.“

Micheal Caine abiellus 1973. aastal modelli Shakira Bakshiga. Bakshi oli sel ajal 26-aastane ja Caine ise 40-aastane.

Karjäär

Kuigi tema nõuanded võiksid sobida justkui kõigile, võib öelda, et tegemist ei ole n-ö tavalist elu elanud inimesega. 90-aastane näitleja on kokku mänginud rohkem kui 160 filmis.

Alates tema näitlejakarjääri algusest umbes 70 aastat tagasi on asjad filmitööstuses kardinaalselt muutunud. Staar süüdistab filmitööstuse allakäigus „tüütut“ poliitilist korrektsust ja ebamugavaid intiimsuskoordinaatoreid, kes seksistseenide taga on, eriti pärast #MeToo liikumist.

„Jumal tänatud, et ma olen 90-aastane ja ei mängi enam sellistes stseenides. Minu ajal tehti selliseid stseene lihtsalt möödaminnes, ilma et keegi oleks sekkunud. Kõik on muutunud,“ ütles ta.

Caine’i mäletatakse muu hulgas Alfred Pennyworthi rolli eest Chritsopher Nolani lavastatud Batmani filmides.