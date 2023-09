FOTO | „Mis su näoga on juhtunud?“ Juuksed ära värvinud Miley Cyrus on iluoperatsiooni kuulujuttude keerises

Viimased 11 aastat on endine teinistaar olnud blond, kuid tundub, et Cyruse jaoks on alanud uus ajajärk tumepruunide kiharatega. Spekuleeritakse, et lauljatar käis enne juuksuri juurde minekut läbi ka ilukirurgi juurest. Nimelt on niigi kõhna staari nägu muutunud veelgi kitsamaks ja seda just tema lõuajoone juurest. Praegu on aga Hollywoodi tõusvaks trendiks just need iluopid, kus seal piirkonnas olevat rasva eemaldatakse kirurgilisel teel.