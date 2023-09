VIDEO | Palju õnne! Kõmuline Hulk Hogan sõudis kolmandat korda abieluranda endast 25 aastat noorema joogaõpetajaga

Härra Hogani minevik on üpriski skandaalne. Ta seksis oma parima sõbra eksabikaasaga, Heather Clemiga ning sõber lekitas seepeale selle video ka meedia avarustesse. Hulk Hogan on kinnitanud, et ta tõepoolest on sellises videos osalenud, kuid ei ole rohkem teemat kommenteerinud.