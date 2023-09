Üllatav valik: selgus artist, kes esineb tänavusel Super Bowli poolajashowl

Ameerika jalgpalli iga-aastase suursündmuse Super Bowli poolajashow esineja on lõpuks välja kuulutatud. Varem spekuleeriti, et see aasta võib meelelahutusmaailma ühe tähtsaima tööotsa endale saada Miley Cyrus või Harry Styles. Nüüd selgus, et korraldajad otsustasid hoopis retro kasuks.