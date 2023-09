Bruce Willise abikaasa avameelselt mehe haigusest: on raske teada, kas ta saab aru, mis tal viga on

Selle aasta veebruaris teatas Emma, et 68-aastasel mehel on diagnoositud dementsus. Kuulsal filmistaaril esineb vorm, mis põhjustab käitumise, isiksuse ja rääkimise halvenemist. Koheselt tähendas see ka seda, et Willise karjäär on läbi ning ta jäi pensionile. Arvatavasti ei astu ta enam kunagi kuskil üles.

Esmaspäeval andis Emma värske ülevaate mehe tervisest. Võideldes pisaratega tunnistas ta, et ei tea, kuidas toime tulla leina ja kurbusega, mis tuleneb Bruce'i haigusest, sest tegelikku teda pole enam olemas.

„Mida ma olen õppinud, on see, et dementsus on raske,“ rääkis ta saates „Today“. „Diagnoosi saanud inimesele on see raske, aga see on ka perele meeletult raske. Ja see ei ole erinev ka Bruce'i, minu ega meie tüdrukute puhul - kui nad ütlevad, et see on kogu pere poolt põetav haigus, siis see on täiesti tõsi.“

Küsimusele, kuidas ta mehe haigust nende lastele seletas, vastas ta: „Ma arvan, et see on alati olnud... me oleme väga aus ja avatud leibkond. Kõige tähtsam oli tegelikult see, et saaksime teada, mis haigus see ikkagi on ja siis selgitada neile täpsemalt, mis see on.“ Kõige tähtsam oli aga see, et tütred ei tunneks häbi oma isa diagnoosi tõttu.

Kui saatejuht Hoda Kotb küsis, kas Willis on ise temaga toimuvast teadlik, tegi Emma pausi ja avaldas: „Seda on väga raske teada.“ Kuid hoolimata sellest, et oma mehe eest hoolitsemisel on raske, ütles ta, et diagnoosi saamine on nende elu muutnud lihtsamaks.

„Ma arvan, et see oli õnnistus ja needus,“ võttis proua Willis teema kokku.