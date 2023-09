Suri telesarjast „NCIS: Kriminalistid“ tuntud näitleja David McCallum

Šoti päritolu näitleja David McCallum suri esmaspäeval New Yorki haiglas 90-aastaselt loomulikku surma oma perekonna keskel. McCallumite perekond andis näitleja surmast teada teatega, kus mälestati Davidit soojade sõnadega. „Ta oli kõige lahkem, rahulikum, kannatlikum ja armastavaim isa. Ta seadis perekonna alati endast ettepoole,“ sõnas näitleja poeg Peter McCallum. „Ta oli tõeline renessansiajastu mees - teda paelusid teadus ja kultuur ning ta muutis need kired teadmisteks,“ lausus näitleja poeg veel.

McCallum on eelkõige tuntud oma rolli eest Ameerika Ühendriikide telesarjas „NCIS: Kriminalistid,“ kus ta kehastas kohtuarst Donald „Ducky“ Mallardit. Sari sai alguse aastal 2003 ja McCallum oli ainus sarja originaalnäitlejatest, kes sinna alles oli jäänud. Samuti kogus ta tuntust oma rolli eest sarjas „The Man from U.N.C.L.E.“, mis jooksis teleekraanidel aastatel 1964-1968. Seal kehastas ta salaagent Ilya Kuryakini ning teenis oma rolli eest kaks Emmy ja ühe Kuldgloobuse nominatsiooni.

Ta jõudis kaasa lüüa ka mitmes filmis. „The Night to Remember“, „The Great Escape“ ja „The Greatest Story Ever Told“ on kõige kuulsamad linateosed, kus McCallum üles astus.