Kas BSH rikkus oma raamatu kaanefotoga autoriõiguse seadust? Vandeadvokaat: kellegi teise foto kasutamine ilma autori loata on keelatud, aga...

Kui Kim Kardashian 2014. aastal fotograafile Jean-Paul Goude’ile poseeris, ei osanud ta ette näha, et pea kümme aastat hiljem matkib tema kuukaanepilti Eesti staar Brigitte Susanne Hunt. Kahe foto pea üks ühele sarnasus on tekitanud palju poleemikat ja küsimusi. Kellele kuuluvad autoriõigused ja kuidas on asi reguleeritud seaduslikus mõttes? Kroonika palus Brigitte Susanne Hundi raamatu kaanefotoga seonduvat kommenteerida nii intellektuaalse omandi küsimustega kursis oleval vandeadvokaadil kui ka patendiametil.