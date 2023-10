Maria Faust ei mõista inimeste kuulsusejanu: milleks see? Kuulsus ei ole ju kvaliteedimärk

Maria Fausti (44) kohta on tema otsekohesuse pärast öeldud, et ta on nagu tsunami või nagu tank. Maria selliste võrdlustega ei nõustu: „Olen üpris pehme ja tundlik ning tanki kuvand minust on pisut arusaamatu. Ma luban endale pisaraid päris palju, sest see on osa inimesest ja teeb meid paremaks.“