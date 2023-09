„KES SOBIB ERRi, kui Urmas Vaino ei sobi, Tomi Rahula ei sobi ja Jõekalda ei sobi? Kes Eestis on see inimene, kes juhtkonna arvates sinna sobib?“ küsib hinnatud saatejuht Kristjan Jõekalda senini endalt. Uue juhtkonnaga on suusad risti läinud ka Joonas Hellermal ja Jaan Tootsenil.

FOTO: Kristjan Lepp | Delfi Meedia