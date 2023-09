Väga ohtlik! Britney Spears pani fännid muretsema, sest tantsib kummalises videos kahe suure lihunikunoaga

Britney on kirjutanud oma postituse pealkirjaks: „Ma hakkasin täna köögis nugadega mängima (õlgu kehitavad emotikonid)!!! Ärge muretsege, need EI OLE päris noad!!!“ Ta mainis sedagi, et varsti tuleb halloween ja mängunuge vedeleb majas ikka. Ent kui videosse süveneda, siis tekib kahe noa kokkupuutest heli, mida on mängunugadega raske imiteerida. Kas need olid ikka mängunoad?

Kuigi Britney väidab, et hakkas nugadega mängima alles nüüd, on TMZ juba mitu kuud tagasi kirjutanud, et lauljataril on nugadega eriline side.

Kui Britney eestkostel oleku aeg läbi sai, esitasid tema eest vastutavad isikud ka nimekirja soovitusi, mida lähedastel tuleks edaspidi silmas pidada. Üks tähtsamaid neist oli, et staar tuleks nugadest eemal hoida.

Allikad väitsid TMZ-le, et Britney nägi noas kaitsevahendit, sest kartis, et teda tahetakse uuesti sundravile panema. Samuti on TMZ-le öeldud, et Britney hoiab nuge kõikjal oma majas – sealhulgas magamistoas. „Ta kartis paranoiliselt, et keegi tahab teda kätte saada, ja kavatses end nugadega kaitsta.“

Augusti keskpaigas sai teatavaks, et popstaar Britney Spears (41) ja tema fitnessitreenerist abikaasa Sam Asghari (29) hakkavad oma 13 kuud kestnud abielu lahutama. Pärast lahutusuudise levikut heitis Sam Britneyle ette peksmist ja petmist. Veel süüdistas ta popstaari selles, et tollel olevat olnud afäär mehega, kes töötas nende majas.