FOTO | „Sünnipäev jätkub!“ Birgit Sarrap põrutas Ibizale päikest nautima

Kui tundus, et saade on lõppenud, siis tõusis Mihkel Raud ootamatult püsti ja ütles: „Stop, stop, stop! Niimoodi see saade nüüd küll lõppeda ei saa! Birgitil on täna sünnipäev! Kus on tort?“ hõiskas Raud üle saali. Seepeale tõusid kõik püsti ja laulsid üheskoos Birgitile sünnipäevalaulu.