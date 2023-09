Vähidiagnoosiga võitlev Marek Kalmus: organism on kurnatud ja praegu veel liiga nõrk

Tuntud eratreener ja endine kulturist Marek Kalmus sai juunis ootamatu vähidiagnoosi. Mehel on 4. staadiumi maksavähk. Kalmus ütleb, et praegu on arstidega vestlemine väga edukalt läinud. „Kallite rohtude jaoks, milleks ma raha headelt inimestelt palusin, on nüüd alles veel kuue nädala jagu,“ tõdeb Kalmus.